SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale Kemalköy'de orman yangını (Müdahale sürüyor)

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Çanakkale merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14.20'de orman yangını çıktı.

Bölgeye sevk edilen, 1 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 130 söndürme işçisi ile müdahale sürüyor.

Bölgede şiddetli rüzgarların etkili olduğu da söyleniyor.

YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR MU?

NTV yayınına katılan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ''Anızdan ormana atlaması işi biraz zorlaştırdı. Ancak kontrol altına alınacak gibi duruyor'' açıklamasında bulundu.



Belediye Başkanı Gökhan, şu ifadeleri de ekledi:

''Sadece bugün 2 yerde daha yangın çıktı. Çok dikkat etmemiz lazım. Yerleşim yerlerine ulaşması zor. Ancak yakınlarında köyler var''

GELİBOLU YANGINI



Yaklaşık iki hafta önce Çanakkale Gelibolu'da çıkan orman yangınında 450 hektar alan zarar gördü. 19 saatlik mücadelenin ardından söndürülebilen yangında birçok köylünün ekili tarlaları yangına kurban gitti.



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