SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale Kemalköy'deki orman yangını kontrol altında

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Çanakkale merkeze bağlı Kemalköy yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 14.20'de orman yangını çıktı.

Bölgeye sevk edilen, 1 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 130 söndürme işçisi ile yangına müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonrasında kontrol altına alındı.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Ekiplerimizin anında müdehalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Şükürler olsun can kaybı yoktur. Soğutma çalışmalarına başlanmıştır" açıklaması yaptı.

ANIZ ATEŞİ ORMANA SIÇRADI



NTV yayınına katılan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, ''Anızdan ormana atlaması işi biraz zorlaştırdı. Ancak kontrol altına alınacak gibi duruyor'' ifadelerini kullanmıştı.

GELİBOLU YANGINI



Yaklaşık iki hafta önce Çanakkale Gelibolu'da çıkan orman yangınında 450 hektar alan zarar gördü. 19 saatlik mücadelenin ardından söndürülebilen yangında birçok köylünün ekili tarlaları yangına kurban gitti.



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