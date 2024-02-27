SON DAKİKA HABERİ | Çanakkale'de 4,6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Son dakika haberi: Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16.09’da kaydedilen sarsıntının 7 kilometre derinlikte yaşandığını bildirdi.
Deprem Çanakkale’nin yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada saha çalışmalarının başladığını söyledi. Bakan Yerlikaya, “An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz.” dedi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada da saha tarama çalışmasının devam ettiği belirtilerek, “Olumsuz bir durum bulunmamaktadır.” denildi.
“YERİN ALTINDAN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE VURDU”
Depremin ardından NTV yayınına katılan İHA Çanakkale muhabiri Mustafa Suiçmez, “Depremin yerin altından şiddetli şekilde vurduğunu söyleyebiliriz. Biga’da vatandaşlar sarsıntının şiddetiyle panik yaşadı. Herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil.” dedi.
OKAN TÜYSÜZ: BÜYÜK DEPREM BEKLENTİMİZ YOK
NTV yayınına katılan Okan Tüysüz, depremin sığ bir deprem olduğunu bu yüzden geniş bir alanda hissedilmesinin olağan olduğunu söyledi.
Diri fay haritasında bölgede bir fay hattı görünmediğini söyleyen Tüysüz, “En yakın 10 km mesafede Karabiga’dan Gelibolu’ya uzanan bir fay sistemi var. Diri fay haritasında olmaması fay olmadığı anlamına gelmez. Diri fay haritası 5,5 ve 6 üzeri deprem üretmesi beklenen fayları gösteren bir harita… Ama bölge kırıklı bir bölge… Bu anlamda büyük deprem beklentimizin olmadığı bir yöre olduğunu söyleyebilirim.” dedi.
Tüysüz 4,0 büyüklüğüne varabilecek artçı sarsıntılar olabileceğini ifade etti.
BİGA’DAKİ DEPREMLER NE ANLAMA GELİYOR?
Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgede yaklaşık 1 aydır süren küçük ölçekli depremler hakkında da konuştu.
Tüysüz şunları söyledi:
“Bu aslında Batı Anadolu’da zaman zaman rastladığımız bir etkinlik. Bazen birkaç ay sürüyor, sonra sönümlenip gidiyor. Henüz deprem fırtınası denilecek büyüklükte depremler üretmedi.”
İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?
Okan Tüysüz, bu depremin olası İstanbul depremini tetiklemeyeceğini söyledi, “Bu depremin olduğu yer Marmara içerisinde büyük deprem beklediğimiz faya oldukça uzak mesafede.” ifadelerini kullandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Afad
- Çanakkale
- Son Depremler
- Deprem