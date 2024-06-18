SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'de orman yangını | Gemi trafiği askıya alındı

SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yangın nedeniyle gemi trafiğinin kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'de orman yangını | Gemi trafiği askıya alındı
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Son dakika haberi! Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'de orman yangını | Gemi trafiği askıya alındı - 1

Ekipler, rüzgarın da etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, söz konusu yangın nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

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