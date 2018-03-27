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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD’nin S-400 alımına tepki olarak F-35 satışını yapmayacağı şeklindeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.



Canikli, ABD’den F-35 alım sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini, bunun Rusya'dan S-400 alımıyla ilgisi olmadığını belirtti.



Bunların birbiriyle ilgili olmadığına dikkat çeken Bakan Canikli "F-35 alımı ticari bir işlem, anlaşmaları yapılmış, uluslararası kurallar var parasını vermişiz karşılığı yerine gelecek" dedi



Teslimatın gelecek yıl yapılacağını kaydeden Canikli, S-400 sistemini planlanandan önce almak için görüşmeleri sürdürdüklerini de açıkladı.

