SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Çavuşoğlu, mevkidaşı Şukri ile ramazan ayını tebrik etme amacıyla görüştü.

10.04.2021 - 13:10 | Son Güncelleme : 10.04.2021 - 14:14

SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

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Son dakika haberi!

Türkiye - Mısır ilişkilerinde bugün önemli bir adım atıldı. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile telefonda görüştü.

İki bakan Ramazan tebriklerini iletti. Mısırla Türkiye arasında son yılların en üst düzey teması da gerçekleşmiş oldu.

Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin Muhammed Mursi'yi 2013'te darbeyle devirmesine Türkiye sert tepki gösterdiği için son 8 yıldır Ankara-Kahire hattında diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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