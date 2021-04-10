SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

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Türkiye - Mısır ilişkilerinde bugün önemli bir adım atıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile telefonda görüştü.

İki bakan Ramazan tebriklerini iletti. Mısırla Türkiye arasında son yılların en üst düzey teması da gerçekleşmiş oldu.

Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin Muhammed Mursi'yi 2013'te darbeyle devirmesine Türkiye sert tepki gösterdiği için son 8 yıldır Ankara-Kahire hattında diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor.



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