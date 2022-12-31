SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu Suriye'yle 2. görüşme için tarih verdi

Son dakika haberi!
Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonra ilk üst düzey temas geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar üçlü görüşme kapsamında Rusya'da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ikinci bir üçlü görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu, "Üçlü görüşmeyi Ocak'ın ikinci yarısında yapalım dedik. Görüşme üçüncü bir ülkede olabilir" ifadelerini kullandı.
Suriye'deki Türk askerlerine ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı, "Askerimizin çıkması için siyasi süreçte adım atılmalı. Bir boşluk varsa orayı terör örgütleri doldurmamalı" dedi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...