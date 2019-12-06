SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu'dan Libya açıklaması

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Dışişleri Baakanı Mevlüt Çavuoğlu, basın açıklaması yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO planlarında taviz verdiği yönündeki yorumların doğru olmadığını söyledi.

Akdeniz'de Libya'yla yapılan açıklamayı da değerlendiren Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuka uygun bir anlaşma yapıldı. Rum kesimi hariç bütün ülkelerle anlaşma yapabiliriz. Anlaşma gizli değil istenirse verilir. Ama telefonla tehdit şeklinde isterseniz Libya böyle bir tehdide boyun eğmez. Bir büyükelçinin sınırdışı edilmesi kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Esad rejimi 500 binden fazla insanı öldürmüştür. Seçim olsun ve Suriye halkı kendi kararını versin diye Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarını yürütüyoruz.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...