SON DAKİKA HABERİ: Çavuşoğlu'ndan kapatılan konsolosluklara ilişkin açıklama: Maksatlı olduğunu düşünüyoruz

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin Haberi Görüntüle

Son dakika haberi!

Güvenlik gerekçesiyle dokuz ülkenin İstanbul konsoloslukları kapatıldı. Dışişleri Bakanlığı, misyonlarını kapatan ülkelerin büyükelçilerini dün bakanlığa çağırmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile düzenlediği ortak basın toplantısında söz konusu ülkeleri eleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, "İçişleri Bakanlığı'na soruyoruz somut bir bilgi paylaşımı yok. Bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Dün çağırdığımız büyükelçilere de bunu söyledik. Bu misyonları kapatırken adımları bizimle paylaşmamaları maksatlı. Burada 'Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var.' imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da sığmaz müttefikliğe de sığmaz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 14 Mayıs'taki genel seçim öncesine denk geldiğini belirttiği bu adımlar için, "Seçim öncesi Türkiye'yi, AK Parti iktidarını, cumhurbaşkanlığı iktidarını, bizleri zor duruma düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız da bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor. Biraz dürüstlük, biraz samimiyet bekliyoruz" diye konuştu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin DAEŞ ve PKK'yla mücadele ettiğini belirttiği açıklamasında "Yabancı terörist savaşçılarla en fazla mücadele eden biziz." açıklamasını yaptı.

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim provokasyonundan sonra Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın yabancı ülke temsilciliklerine yönelik güvenliği artırdığını aktaran Çavuşoğlu, "Bu konularda hassasız, bu misyonları korumak bizim yükümlülüğümüz. Bu hadiseyle hiç ilgili olmayan bazı Avrupa ülkeleri de kapatıyorlar." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı temsilciliklerini kapatan ülkelerin diğer ülkelere 'Siz de kapatın dediğini de biliyoruz. Elimizde bu bilgiler de var. Bundan sonra bizimle somut bilgi paylaşmadan böyle bir şeye giderlerse bizim de atacağımız adımlar bellidir. Bu mesaj kendilerine de ilettik.' diye konuştu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...