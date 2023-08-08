Çayırova’da market deposunda yangın

Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki bir zincir markete ait depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çayırova’da market deposunda yangın
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’nin Çayırova ilçesinde, zincir markete ait bir depoda yangın çıktı.

Depo alev alev yanarken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Çayırova’da market deposunda yangın - 1

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Depo dışında bulunan plastik kasaların yandığı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Çayırova ilçemizde zincir marketlerden birinin deposunun dışında başlayan ve depoya sıçrayan yangına süratle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından müdahale edilerek söndürülmüştür.” dedi.

ile ilgili inceleme başlatıldı.

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