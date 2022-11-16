SON DAKİKA HABERİ: Cemevleri düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberi! Cemevlerine yönelik düzenlemeler ve maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına yönelik destekleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yasayla, cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Belediyeler, cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak verebilecek. Yapım, bakım onarım işlerini yapabilecek veya malzeme desteği sağlayabilecek.



İmar Kanunu'na eklenecek yeni bir maddeyle imar planları hazırlanırken cemevi yeri ayrılması sağlanacak.

MADENCİ AİLELERİNE DESTEK



Yasayla maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine de destek paketi verilecek.



Buna göre, maden kazasında ölen sigortalının prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek.



Ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

FİYAT İSTİKRAR KOMİTESİ KURULUYOR



Yasayla ayrıca, Fiyat İstikrar Komitesi de kuruluyor.



Komitede, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Merkez Bankası Başkanı yer alacak.



Fiyat İstikrar Komitesi, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirecek.

