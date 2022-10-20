SON DAKİKA HABERİ: Cemevleri yasa tasarısı TBMM'ye sunuldu

Son dakika haberi! AK Parti, Meclis Başkanlığı'na 21 maddeden oluşan yeni bir torba kanun teklifi sundu.

Teklife göre, Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Belediyeler Cemevlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını indirimli veya ücretsiz olarak sağlayacak.

Belediyeler ayrıca cemevlerinin yapım, bakım ve onarım işlerini de yapabilecek.

Torba yasayla imar kanununa eklenen madde ile imar planları yapılırken Cemevi yeri ayrılmasına imkan tanınacak.

LİMANLAR 49 YILLIĞINA KİRALANABİLECEK

Torba kanun teklifi ile limanların işletmesinin aralıksız devamının sağlanması ve yatırımların zamanında yapılması amacıyla sözleşme sürelerinin 49 yıllığına kadar uzatılması öngörülüyor

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...