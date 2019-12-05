SON DAKİKA HABERİ: Ceren Özdemir’in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

SON DAKİKA HABERİ: Ordu’da evinin önünde öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ceren katil1.jpg

İlişkili Haberler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Başsavcılıktan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama

Başsavcılıktan Ceren Özdemir cinayetine ilişkin açıklama

Evinin önünde bıçaklanan genç balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti

Evinin önünde bıçaklanan genç balerin Ceren Özdemir hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç adliyeye sevk edildi.

Ordu'da müzik ve sahne sanatları fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir evinin önünde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Zanlı emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Birilerini öldürmek istediğini söyleyen zanlı, ifadesinde Ceren Özdemir'i 4 kilometre takip ettiğini anlattı.HABERE GİT

Güvenlik gerekçesiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü binasına gelen doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirilen katil zanlısına gece yarısı olayın yaşandığı evin çevresinde tatbikat yaptırıldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan katil zanlısı geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araca konularak adliyeye sevk edildi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar şüpheli Özgür Arduç'a tepki gösterdi.

Zanlının gönderildiği adliye çevresinde de polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Zanlının savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. 2005'te 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilen zanlının yönetmelik hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde sevk edildiği Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar ettiği bildirildi.HABERE GİT

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...