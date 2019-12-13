SON DAKİKA HABERİ: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında iki iddianame hazırlandı

SON DAKİKA HABERİ: Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç hakkında, "Canavarca hisle kasten öldürme" ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla iki iddianame hazırlandı. Arduç, hakkında ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

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Son dakika haberi! 

Ordu'da Ceren Özdemir'i öldüren ve kaçtığı sırada iki polis memurunu yaralayan Özgür Arduç hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.

İlk iddianame canavarca hisle kastane öldürme suçundan işlediği cinayetle ilgili olmakla birlikte ikinci iddianame ise yaraldığı polis memurları ile ilgili.

Her iki iddianamede ise Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi gereği ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

İddianameler ise Ordu 1. Ağır Ceza Mahkesine sunuldu. Mahkeme tarafından ise kabul bekleniyor.

Daha sonra yargılama aşamasına geçilecek.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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