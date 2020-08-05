Çeşme Kaymakamı'nın görev yeri değiştirildi

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Çeşme'de Ukraynalı kadına darp olayı ile ilgili Çeşme Kaymakamı Mehmet Kara'nın İçişleri Bakanlığı tarafından görev yeri değiştirildi.

31 Temmuz Cuma gecesi sevgilisi ve arkadaş grubuyla beraber Çeşme’deki The Beach of Momo’ya giden Daria Kyryliuk, çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Kyryliuk ve Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu arkadaşı Mansoor Saeed Saif Jabr Alsuwaidi’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.