SON DAKİKA HABERİ: CHP binası yakınında ateş açılmasına 4 gözaltı

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Seyrantepe'de bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında ateş açılmasıyla ilgili 4 kişi yakalandı.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Dün saat 04.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası başlatılan çalışmada, ateşin TEM Edirne istikametinde seyir halinde olan bir araçtan açıldığının tespit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, plakası belirlenen aracın ruhsat sahibi A.P. ile beraberindeki B.Ö, A.Ö, ve F.E.E'nin Esenyurt ilçesi Koza Mahallesinde yakalandığı kaydedildi.

Söz konusu araçta yapılan aramada, 1 silah ile 15 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerden F.E.E'nin evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde bulundu.

Yakalanan zanlıların ifadelerinde; firari şüpheli E.D'nin "sosyal medya paylaşımı yapmak için seyir halindeki araçtan havaya ateş ettiği" bilgisini verdiği öğrenildi.

E.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.