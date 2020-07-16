SON DAKİKA HABERİ: CHP çoklu baro için AYM'ye başvurdu

SON DAKİKA HABERİ:  CHP çoklu baro için AYM başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Altay, ''Mahkemenin başvurumuzu yüzde 100 kabul edeceğine eminim'' dedi.

ntv.com.tr 16.07.2020 - 13:27

SON DAKİKA HABERİ: CHP çoklu baro için AYM'ye başvurdu

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çoklu baro tepkisi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye çoklu baro tepkisi

Çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edilerek, yasalaştı

Çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edilerek, yasalaştı

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay çoklu baro yasanın iptali için AYM başvurusunu partisi adına yaptı.

Altay, ''Barolar arasında oluşacak siyasi rekabet düzeni ortadan kaldırır. Bu düzenleme adil yargılama ortamını ortadan kaldırır. Bahçeli'ye de şaşırıyorum nasıl olur ses çıkarmaz'' açıklamasında bulundu. 

''İTİRAZIMIZ YÜZDE YÜZ KABUL EDİLECEK''

Altay sözlerine şu şekilde devam etti:

''Ben buraya çok geldim. Ama ilk defa yüzde yüz itirazımızın kabul edileceğini düşünerek ayrılacağım. Ancak bu itirazımız reddedilirse Tayyip Erdoğan'ın bundan sonraki adımı çoklu hukuk olacaktır. Bu da bir yıkım olur'' 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...