SON DAKİKA HABERİ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor

Son dakika haberi! Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;



"Şehir Üniversitesi neden kapatıldı?Her görüşten akademisyenleri pırıl pırıl öğrencileriyle göz kamaştırıyordu. Ahmet Davutoğlu'ndan İntikam almak için kapattılar.



Devlet yönetiminde bilgi olması lazım, tecrübe olması lazım. Siz bugüne kadar pek çok üniversiteye yardım yaptınız. Biz CHP olarak hiçbirine karşı çıkmadık. Mevcut mal varlığıyla faaliyetini sürdüremeyeceği gerekçesiyle kapatıldı. Gün olur devren döner bu üniversite tekrar açılır.



Sınavı erkene aldılar, insanlar beş yıldız otellerde tatil yapsınlar. Erdoğan bir de Z kuşağından oy olmak için Youtube'da bir programa çıktı. Z kuşağıyla iletişimin önemini en çok kendisini bilmesi gerekiyor. Eminim kendisi de çok pişman oldu sonunda. O kuşaktan oy alacaksan bu dediklerimi asla unutmayacaksın. Gençleri dinleyeceksin, onları tektipleştirmeyeceksin. Gençler, "Benim soru sorma hakkımı elimden alma, beni kobay olarak kullanma" diyor. Erdoğan bu gençlerin hepsini 18 yıl boyunca kobay olarak kullandı.

Gençler her şeyi vergi alıp o vergileri yandaşlara dağıttın diyor. Gençler saygı görmek istiyorlar. Davranışlarına, düşüncelerine saygı görmek istiyorla. Gençler ne istiyorlar adamını bulanın değil, bilgisiyle öne çıkanın işe alınmasını istiyorlar.

Gençler geleceğin rüyasını gören ve o hayalin gerçeklşemesi için çabalayan kuşaktır. Gençler çağın yakalanmasını istiyor.

Sen gerçeklerin senin her dediğini samimi bulmadığını anlamadın mı? Ne söylüyor Z kuşağı dinledin mi? Onlar anne ve babalarının olmadığı bir şehirde üniversite kazandıklarında ne yapacaksın? 18 yılda yurt sorununu çözmedim. Onlar sadece yarın için değil bugün için de gençler. Bana Kanada'dan ileti geldi.

Kütahya'da eski bir milletvekilinin kızı hemen özel kalem müdürü yapılıyor. Ancak bu kız Kütahya'da da oturmuyor. Tam 143 boyunca Ankara'da oturarak maaşını tıkır tıkır aldı. Sanki Kütahya'da hiç işsiz genç yok? Olay şikayet ediliyor. Hiçbir tahkikat yapılmıyor. Süleyman Soylu gerek duymuyor. Şikayetin ardından da Ankara TOKİ'ye uzman olarak atanıyor.

Şimdi herkese soruyorum. Ankara partinin döküntülerini tekrar tekrar ataıyorsunuz, yetenekli genci Kanada'ya taşınmak zorunda bırakıyorsunuz. Bu gençler size oy vermez. Saraydakinin gidişini de zaten gençler hazırlayacak.

Sarayda oturan zat, 6 üniversiteye rektör atadı. Hiçbirinin akademik bir dergide yayımlanmış bir makalesi yok. Kendisi yazamadığı için yazanları da cezalandırıyor. Böyle bir anlayışla üniversite yönetileblir mi?

Üniversiteler öyle bir noktaya geldi ki. Bir üniversite bilgi üretirse ülke o kadar söz sahibi olabilir. Çok daha fazla katmadeğer üretebiliriz.

Dğerli arkadaşlarım Türkiye bilgi üretiminde Suudi Arabistan'ın, Yunanistan'ın ve İran'ın gerisine düştü.

Gençler size söz veriyorum YÖK'ü kaldıracağız. Üniversitelerin idari ve mali özerkliği olacak.

Gençler tarımda da daha nitekli ürünler üretsinler. Oraya da sinemayı, tiyatroyu götürelim. Kent kültür ile kırsal kültür arasındaki derin ayrımı kaldırmamız lazım. Onlar yapamadılar. Biz yapacağız.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

