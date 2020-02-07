SON DAKİKA HABERİ: CHP Grup Başkanı Özgür Özel soruları yanıtladı

Son dakika haberi!

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, NTV'de soruları yanıtlıyor.

Özel'in açıklamalarından satır başları;

"Özellikle bilinmesi gereken bir şey var ki, bizim anayasa mahkemesine taşıyacağımız madde, yani 250. madde. Bu maddeye önceleri 'Ekleme yapılacak, suç örgütü kurmayı suç haline getirilecek' dendi. Ne kadar güzel. CHP buna destek vereceğini söyledi. Ama komisyonda bu maddeye iz konuldu. Uyuşturucu madde gösterilince burada kimsenin aklına bir şey gelmiyor. Ama 25 Haziran' da işler değişiyor.

İlk başta dediğim gibi Erdoğan bu maddeye dediği ekleme yaptı. Diğer maddede ise 'hali dahil' ibaresi 'halinde olmak' ile değişti. Bu da balyoz davasındaki askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına neden oldu.

Şimdi kandırılmak bir kusurdur, FETÖ size kumpas kurmuş olabilir. FETÖ'cü hakimler balyoz ve ergenekon davaları açtılar. Orduyu hedef aldılar. Bu önergeyle ordu yok edildi. FETÖ'cülerin önü açıldı.

Avrupa Birliği uyum yasası yapıyorsunuz, ancak askerleri sivil mahkemelerde yargıladılar. Gerekçeleri uyuşturucu suçları üzerinden Avrupa Birliği uyum yasası hazırlamaktı.

Bu iş öyle görünebilen bir şey değil. Bu bir önerge. Bu önergede AK Parti dışında kimse konuşturulmadı. Önergeyi hazırlayan 6 AK Partili dışında kimse konuşturulmadı. Şimdi siz CHP bu önergeye karşı çıkmadı diyemezseniz.

"Çocukların ışık evlerine gittiğini, orada beyinlerinini yıkandığını, bazı sivil abiler tarafından bazı öğretilere tabi tutulduğunu anladıktan sonra bu madde ellerinde kalmıyor.

"CHP bu önergeye oy verdi. Aksini söyleyene bunu kanıtlarız.

Sadullah Ergin o zaman orada vardı. Recep Tayyip Erdoğan adına orada oturuyordu. O zaman devlet de bu iş içinde.

Soru: AK Parti diyor ki bu iddialar yasama faaliyetine gölge düşürüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Özel: Bugün 12 Eylül'ü, istinat mahkemelerini savunabilir misiniz? Bir önerge hazırlanıyorsa, önergeye imza veren herkes sütten çıkmış ak kaşık değildir.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

