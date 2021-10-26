SON DAKİKA HABERİ: CHP, Irak ve Suriye tezkeresine hayır diyecek

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Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.



Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen tezkerede, terör örgütlerinin Suriye sınırında milli güvenliğe ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürdüğü vurgulandı.

Türkiye'nin her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanmaya devam edeceği belirtildi. Tezkereye ilişkin görüşmelerde AK Parti, MHP ve İYİ Parti "evet" diyecek. HDP'nin oyu ise "hayır" olacak.

CHP'nin tutumunu ise Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı. Özel, tezkereye hayır oyu vereceklerini söyledi.

"TALİBAN MI GELECEK?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya partisinin grup toplantısında değindi. Tezkereye karşı çıkma nedenlerini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Tezkereler 6 ay 1 yıldı sonra yeni tezkere gelir olay biter 2 yıl niçin 2 yıl bilen var mı? İlgilenenler de bilmiyorlar 2 yıl getiriyor sen de oy vermek zorundasın neden kardeşim?" dedi.

Daha fazla mülteci istemiyoruz bunu öngören tüm düzenlemeye karşıyız biz polisimizin askerimizin suriyede şehit olmasını istemiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Yabancı askerlerin potinlerin Türkiye Cumhuriyeti devletinin topraklarını çiğnemesini istemiyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Çırakın bunu tezkereden...Terör merör ayaklarına yatacaksın, yabancı askerler buruya gelecek. Taliban mı gelecek? ABD'liler mi, Almanlar mı, Fransızlar mı? Kimi çağıracaksın?" diye konuştu.

"GEL OTUR, BİLGİ VER"

Kılıçdaroğlu, "Torba tezkere dönemi başladı, her şeyi koymuşlar gelin 'evet' deyin diyorlar. Hangi gerekçe ile her dediğine mühür basacağız? Gel otur bilgi ver. Bunları anlatmıyorsun" ifadelerini kullandı.