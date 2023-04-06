SON DAKİKA HABERİ: CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açıldı

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TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş açıldığı bildirildi.
Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Kaftancıoğlu, "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir." dedi.
"BOŞ KOVANLAR BULUNDU"
Binanın isabet almadığını belirten Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:
"Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre il başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur."
Kaftancıoğlu, olayla ilgili başlatılan savcılık soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.
06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) April 6, 2023
İYİ PARTİ'YE KURŞUN
Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na da 30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde 2 kurşun isabet etmişti. Olayla ilgili başlatılan incelemede merminin E-5'in karşısındaki bir inşaattan ateşlendiği belirlenmişti. Gözaltına alınan şantiye görevlisi, inşaata giren hırsızları korkutmak için silahını rastgele ateşlediğini iddia etmişti. Bunun üzerine Melikşah E. isimli zanlı, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.