SON DAKİKA HABERİ: CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açıldı

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TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş açıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir." dedi.

"BOŞ KOVANLAR BULUNDU"

Binanın isabet almadığını belirten Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre il başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur."

Kaftancıoğlu, olayla ilgili başlatılan savcılık soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.