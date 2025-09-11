SON DAKİKA HABERİ: CHP İstanbul İl Kongresi için iptal talebine ret

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Ankara'da açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

8 Ekim 2023 tarihinde yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla açılan dava, Ankara'daki mahkeme tarafından usulen reddedildi.

Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına istinaf yolunun açık olduğu kaydedildi.

GÜRSEL TEKİN: GÖREV BAŞINDAYIZ

Kararın ardından Gürsel Tekin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Çağrı Heyeti olarak görev başında olduklarını söyleyen Tekin, "Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımızla sürdüreceğiz." dedi.