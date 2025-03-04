SON DAKİKA HABERİ: CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Başsavcılığı CHP İstanbul İl Kongresi seçimiyle ilgili soruşturma başlattı.
Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul İl Kongresi'nin son seçimlerinde, seçime hile karıştırıldığı ve Seçim Kanunu'na muhalefet edildiği iddia edildi.
Başsavcılık, söz konusu iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
ÖZGÜR ÇELİK SEÇİLMİŞTİ
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, İl Başkanlığı için yarışmıştı.
342 delegenin oyunu alan Özgür Çelik, 310 oy alan Cemal Canpolat'a 32 oy fark atarak CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı seçilmişti.
Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçildiği kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlenmişti.
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