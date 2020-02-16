SON DAKİKA HABERİ: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuştu

Son dakika haberi! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"Nerede bir sorun varsa, o sorunun en doğru en tutarlı çözümünün adresi CHP'dir."

"Sokağın da sorunu olabilir kentin de sorunu olabilir, Ortadoğu'nun da sorunu olabilir."

"Şunu unutmayın Türkiye'nin beş temel sorunu vardır: Demokrasi, eğitim, dış politika, toplumsal barış ve ekonomi..."

"Cumhuriyet tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyoruz. 7 milyona yakın işsisizmiz var. On binlerce üniversite mezunu işsiz. Hangi stratejiyle bu sorunları çözebiliriz?"

"Demokrasisi gelişmemiş olan bir ülke hiç büyümemiştir. Türkiye büyüyekce bunun yolu demokrasidir. Demokrasi sürekli gelişen bir kavramdır. Demokrasi aynı zamanda tüm yetkilerin bir kişiyer verilmemsidir. Çanakkale destanını düşünün. 7 düven geçemedi. Haer karış toprağında şehit kanı var. Aynı 7 düven Çanakkale'yi geçemedi İstanbul'u hiçbir şey yapmadan işgal etti. Bu hep tek adam rejimi yüzünden. Ne yaptı padişah imza attı. Geldi İstanbul'un işgaline izin verdi. Demokrasiler de aynı zamanda güçler ayrılığı, kadın erkek eşitliği vardır."

"İstihdam alanın olmaması bu ülkenin en temel sorunlarından biri. 17 yıl boyunca bunlar gelip insanların fabrikalarını ellerinden aldı. İşsizlik toplumsal barışın önündeki en büyük engellerden biridir. Dersiniz ki 100 işçiden fazla kişinin çalıştığı yerlerde vergi indirimi yapacağız. Bir sürü çözüm üretebilirsiniz bunun için. Komşusu açken tok mu yatacağız? Demek ki stratejimizin temel ayağı, güçlü bir sosyal devlet oluşturmak. 2008'de sözde sosyal güvenlik reformu yapıldı. Şimdi EYT'li kardeşlerim var. Dediler mi hiç bu insanlar neden yaşa takıldı? Prim günü dolunca emekli olması gerekiyor kardeşim? Şİmdi prim günü dolsa da yaşı gelene kadar çalışıp tekrar para ödemek zorunda. O yasa tasarısı TBMM'de görüşüldüğünde CHP orayı terk etmiştir. Öyle şey mi olur hem daha fazla prim ödeyeceğim, hem daha fazla çalışacağım, hem de daha az emekli maaşı alacağım?"

"1974 yılında Meclis'te 8 sigorta dalı kabul edilmiş. 9. sigorta türü yok aile sigortası. Aile sigortası nasıl ortaya çıktı? İşsizlik ve EYT'lilerle. İşsiz kaldınız ne oldu? En fazla bir yıl maaş oluyorsunuz. Sonra ne oluyor? Hiçbir geliriniz yok. Aile sigortası ne yapıyor? İşiniz olmadığında ya da emekli olamadığınızda devreye giriyor."

"Anayasa'nın bir kurulu vardır. Sosyal güvenlik herkesin hakkıdır. Önemize konulşan tablo şu. On binlerce kişi çöp konteynırlarından ve pazar artıklarından geçiyor. Aile sigortası olsa ne olack? Devlet bana asgari geçim koşullarını sağlıyor diyecek. Şimdi ne oluyor. Bakan çıkıyor seçim öncesi yardım yapıyor bana oy ver diyerek. Bu insan onuruna yarışan bir şey değil. Devlet bunu aileyi ifşa etmeden yapmalı. Şimdi ne yapıyor çıkıyor televizyona herkese göstere göstere yardım ediyor."

"Sosyal devlet anlayışı sürekli değişiyor, demokrasi sürekli gelişiyor. İşi ehline teslim ettiğiniz zaman siyaset gelişir. Yandaşa verirseniz biterseniz. Aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyon 647 bin kişi. 21. yüzyılın Türkiye'si bu. 17 yıldır ülkenin başında olan iktidarın getirdiği durum bu."

"2019'un ilk 9 ayında elektrik faturasını ödemeyen kişi 3 bin küsür. Herkes elini vicdanına koyup düşünmelidir. Millet doğalgaz faturalarını ödeyemiyor. Bütün bunlar nedir?"

"Türkiye ikiye ayrılmış vaziyette bir halkın Türkiyesi var bir sarayın Türkiyesi var. Biz saray sosyetesine yol verip, halkın yanında olan bir parti olacağız."

"Dedik ki Ortadoğu bataklığında sizin ne işiniz var? Komşularla huzur içinde yaşamak varken, Mısır ile kavga ediyor, Hindistan ile kavga ediyor. Koskoca bir dışişleri bakanlığını bitirdi. Kimse ses çıkaramıyor. Ne oldu Suriye meselesi? 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'yi geldi. 24 saatte Emevi camiine gideceklerdi, Süleymanşah'ın Türbesi'ni kaçırdılar. Bir de bununla övündüler. Ne oldu haine güvenilir mi? Emevi Camii'ne kim gitti, Putin gitti. Suriyelileriçin 40 milyar dolar para harcadılar. Ne oldu İdlib'de sıkışıp kaldılar. Yahu arkadaş sen dilini niye tutamıyorsun?"





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