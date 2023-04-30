SON DAKİKA HABERİ: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

SON DAKİKA HABERİ: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kemal Kılıçdaroğlu, mitingde katılımcılara hitap ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
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Son dakika haberi! CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"21. yüzyılda 'nin büyümeye ve kalkınmaya ihtiyacı var. Türkiye'nin dünya ile rekabet etmeye ihtiyacı var. Biz bunu gerçekleştireceğiz. Hiç endişelenmeyin. Biz bir şampiyonlar ligi kurduk.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında demokrasimizi şahlandıracağız.

Sizden tek isteğim sandığa gidin ve oyun kullanın. Millet İttifakı'na oy isteyin. Söz veriyor musunuz?

Ben de size söz veriyorum. Bu ülkeye baharı ve kardeşliği getireceğim. Çiftçiyi toprakla barıştıracağım. O üretecek hepimiz kazanacağız."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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