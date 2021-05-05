SON DAKİKA HABERİ: CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA HABERİ: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

05.05.2021 - 14:30 | Son Güncelleme : 05.05.2021 - 14:35

SON DAKİKA HABERİ: CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"27. Dönem milletvekili Aykut Erdoğdu’nun 04/05/2021 tarihinde twitterden yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanına hakaret teşkil eden sözler sarf ettiği iddiasıyla, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan vekili tarafından verilen şikayet dilekçesi üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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