CHP'nin MYK kadrosu belli oldu

CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belli oldu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanırken parti sözcüsü yine Faik Öztrak oldu. Ahmet Akın, Zeynel Emre, Bülent Kuşoğlu, Eren Erdem ve Yunus Emre ise yeni MYK'da yer aldı.

CHP'nin MYK kadrosu belli oldu
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'nin A takımı belli oldu.

Yerel yönetimlerden Ahmet Akın, sosyal politikalardan Aylin Yaman, tanıtım ve halkla ilişkilerden Aysu Bankoğlu, idari ve mali işlerden Bülent Kuşoğlu, bilgi ve iletişim teknolojileriden Devrim Barış Çelik, sosyal medya yönetiminden Eren Erdem, ekonomi politikalarından Faik Öztrak, işçi sendikaları, STK ve meslek kuruluşlarından Hasan Efe Uyar, işveren örgütlerinden Lale Karabıyık, doğa haklarından Semra Dinçer, yurt dışı örgütlenmeden Tahsin Tarhan, bilim-yönetim ve kültür platformundan Yunus Emre, hukuk ve seçim işlerinden Zeynel Emre sorumlu oldu.

Öte yandan genel sekreter Neslihan Hancıoğlu seçilirken parti sözcülüğüne Faik Öztrak'ın devam edeceği belirtildi.

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