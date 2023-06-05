CHP'nin MYK kadrosu belli oldu

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CHP'nin A takımı belli oldu.

Yerel yönetimlerden Ahmet Akın, sosyal politikalardan Aylin Yaman, tanıtım ve halkla ilişkilerden Aysu Bankoğlu, idari ve mali işlerden Bülent Kuşoğlu, bilgi ve iletişim teknolojileriden Devrim Barış Çelik, sosyal medya yönetiminden Eren Erdem, ekonomi politikalarından Faik Öztrak, işçi sendikaları, STK ve meslek kuruluşlarından Hasan Efe Uyar, işveren örgütlerinden Lale Karabıyık, doğa haklarından Semra Dinçer, yurt dışı örgütlenmeden Tahsin Tarhan, bilim-yönetim ve kültür platformundan Yunus Emre, hukuk ve seçim işlerinden Zeynel Emre sorumlu oldu.



Öte yandan genel sekreter Neslihan Hancıoğlu seçilirken parti sözcülüğüne Faik Öztrak'ın devam edeceği belirtildi.