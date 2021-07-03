SON DAKİKA HABERİ: Çiftlik Bank kurucusu Aydın bu gece Türkiye'ye getiriliyor

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Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na teslim olan Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor.

Açıklamayı İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı yaptı. Çataklı, "Arkadaşlarımız aldılar, getirecek uçak sabah 09.50'de hareket etti" dedi.

Çataklı'nın açıklamasına göre; Mehmet Aydın'ın saat 22.30 sıralarında Türkiye'de olması bekleniyor.

Aydın, Türk yargısına teslim olacağını söylediği bir videonun ardından Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Türk Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu.

Prosedüre göre, Aydın'ın önce Brezilya polisine teslim edilmesi gerekiyordu. Bu da Aydın'ın 40 gün sürecek iade sürecini Brezilya'da tutuklu olarak geçirmesi anlamına geliyordu. Türkiye'nin iade sürecinin hızlandırılmasıyla ilgili Brezilya makamlarıyla temasa geçtiği biliniyordu.

1.1 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Aydın, kurucusu olduğu Çiftlik Bank ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçmış ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

NEDEN TESLİM OLDU?