SON DAKİKA HABERİ: Çin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

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Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Nedeni, büyükelçiliğin resmi hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyüksehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek yapılan paylaşım.



Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Barın Katliamı" etiketini kullanarak "Çin esaretine boyun eğmeyen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı anıyorum, uğradıkları zulümlere sessiz kalmayacğız" demişti.

Yavaş da "Katliamın acısını 31 yıl geçmesine rağmen hala hissediyoruz" mesajı paylaşmıştı.

Çin Büyükelçiği bu paylaşımlara yanıt verdi. Mesajda "Çin'in toprak bütünlüğüne meydan okunması şiddetle kınanmaktadır" denildi .

Akşener ve Yavaş'ın etiketlendiği bu mesaj sonrası Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçi Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'la görüştü.