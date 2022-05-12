SON DAKİKA HABERİ: Cinayet sanığı futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu

SON DAKİKA HABERİ... DHA: Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk, 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haberler 12.05.2022 - 16:39 | Son Güncelleme : 12.05.2022 - 16:49

SON DAKİKA HABERİ: Cinayet sanığı futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu

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Son dakika haberi! 

Trafikte tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu.

Öztürk, 3 ayrı suçtan toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Olay 19 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de meydana gelmişti. Yaşanan yol verme kavgasında eski milli futbolcu Sezer Öztürk, ateş açarak Halil İbrahim Scolten'in ölümüne neden olmuştu.

Olay sonrası kaçan Öztürk, 27 Kasım'da yurtdışına kaçmaya çalışırken  yakalanmıştı. Öztürk hakkında 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. 

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