SON DAKİKA HABERİ: Cinayet sanığı futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu

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Trafikte tartıştığı kişilere silahla ateş açarak 1 kişinin ölümüne neden olan eski futbolcu Sezer Öztürk'ün cezası belli oldu.

Öztürk, 3 ayrı suçtan toplam 14 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Olay 19 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de meydana gelmişti. Yaşanan yol verme kavgasında eski milli futbolcu Sezer Öztürk, ateş açarak Halil İbrahim Scolten'in ölümüne neden olmuştu.

Olay sonrası kaçan Öztürk, 27 Kasım'da yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Öztürk hakkında 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.