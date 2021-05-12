SON DAKİKA HABERİ: Çin'den yeni parti Sinovac aşısı geldi

SON DAKİKA HABERİ: Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı.

İHA 12.05.2021 - 12:04 | Son Güncelleme : 12.05.2021 - 12:11

SON DAKİKA HABERİ: Çin'den yeni parti Sinovac aşısı geldi

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak, sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Bu sevkiyat ile Coronavac aşısı, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye’ye ulaşmış oldu.

Çin’den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi.

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE GÖNDERİLDİ

Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelindeki hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.

10O MİLYON DOZLUK ANLAŞMA

Çinli firma ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapılmıştı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...