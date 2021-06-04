SON DAKİKA HABERİ: Türkiye'de aşı sayısı 30 milyon dozu geçti

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Türkiye'de yapılan toplam corona virüs aşısı 30 milyonu geçti.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi.

Bugün itibariyle 30 milyon doz aşı yapıldığını söyleyen Koca, "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" diye konuştu.