SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs önlemlerine aykırı davranışlarda bulunan 372 kişi hakkında adli işlem
SON DAKİKA HABERİ: Başsavcılıklarca, manipülatif paylaşım, rencide edici davranış, karantinaya uymama, stokçuluk gerekçeleriyle 372 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Soruşturmalar kapsamında işlem yapılan kişilerden 3'ü tutuklandı, 3'ü hakkında iddianame düzenlendi, 21'i hakkında adli kontrole hükmedildi.
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28.03.2020 - 12:14| Son Güncelleme : 28.03.2020 - 12:23
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