SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs tedavisi ücretsiz oldu

SON DAKİKA HABERİ: Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kişilerin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan corona virüs tedavileri ücretsiz yapılacak.

ntv.com.tr 14.04.2020 - 08:05 | Son Güncelleme : 14.04.2020 - 08:17

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Son dakika haberi! 

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir karar daha alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, corona virüse yakalanan tüm vatandaşların tedavisi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan ücretsiz şekilde yapılacak.

Kararla birlikte, kişisel koruyucu ekipman, hastalığın tespitinde kullanılan testler, kitler, ekipmanlar ile ilaçlardan herhangi bir ücret alınamayacak. 

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