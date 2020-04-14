SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs tedavisi ücretsiz oldu

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Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir karar daha alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, corona virüse yakalanan tüm vatandaşların tedavisi sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmadan ücretsiz şekilde yapılacak.



Kararla birlikte, kişisel koruyucu ekipman, hastalığın tespitinde kullanılan testler, kitler, ekipmanlar ile ilaçlardan herhangi bir ücret alınamayacak.

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