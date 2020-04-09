SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı

09.04.2020 - 00:46 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 00:50
Son dakika haberi! Sağlık uygulama tebliği değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı.
Böylece özel hastaneler, corona virüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.
Sağlık uygulama tebliği değişikliği ile pandemi tedavisi gören hastaların ilaçlarını hastaneden temin edebilmeleri de sağlandı.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...