SON DAKİKA HABERİ: Corona virüs vakalarının tedavisi acil hal kapsamına alındı

SON DAKİKA HABERİ: Pandemi vakaları tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler, corona virüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.

09.04.2020 - 00:46 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 00:50

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Son dakika haberi! Sağlık uygulama tebliği değişti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı.

Böylece özel hastaneler, corona virüs tedavisi gören hastalardan muayene katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek.

Sağlık uygulama tebliği değişikliği ile pandemi tedavisi gören hastaların ilaçlarını hastaneden temin edebilmeleri de sağlandı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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