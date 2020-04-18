SON DAKİKA HABERİ: Corona virüsten can kaybı 121 artarak 1890'a yükseldi

Türkiye'de corona virüsten son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 1890'a yükseldi. Açıklamayı yapan Sağlık Bakanı Koca, test sayısındaki artışa rağmen yeni vaka sayısındaki düşüşe dikkat çekti.

ntv.com.tr 18.04.2020 - 19:54 | Son Güncelleme : 18.04.2020 - 20:04

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Son dakika haberi! 

Türkiye'de corona virüsten can kaybı son 24 saatte 121 artarak 1890'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam olduğu gibi corona virüsle mücadeleye ilişkin rakamları verdi.

TESTTE ARTIŞ VAKADA DÜŞÜŞ

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Koca, artan test sayısına rağmen yeni eklenen vaka sayısındaki düşüşe vurgu yaptı.

Koca, "Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerini kullandı.

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