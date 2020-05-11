SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlaması

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.15'te başladı.

Toplantı, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 3 saat 55 dakika sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması" yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da şehirlere giriş çıkış sınırlaması kaldırıldığını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

algında batı ülkelerinde en büyük dramlar yaşlı bakım evlerinde yaşandı. Türkiye'de yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz.

Yaşlılarımıza pekçok hizmeti vefa sosyal destek grubu tarafından verildi.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında bağış tutarı 2 milyar lirayı buldu.

Bin 119 belediyeden vefa destek grubuna verilen destekle dayanışma sergilendi.

10 Mart tarihinden beri iki ay geçti. Küresel salgına karşı verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devam ettiriyoruz.

Önümüzdeki bu güzel tablo bazı kısıtlamaları kontrollü şekilde azaltma imkanı verdi.

Dünyanın salgını yenmesinin vakit alacağı açıkça ortadadır. Bazı ülkelerde salgın yeni başlıyor.

Ülkemizde 412 yerleşim yerini karantinaya almak zorunda kaldık. Bunlardan 112'inde karantina devam ediyor.

Hayatı normalleştirme adımları 10 Mart öncesine dönüş gibi algılanmamalı.

Maskesiz olarak evin dışına asla adım atmayacağız. Zaruri işi olmadan dışarı çıkanlar gereksiz kalabalık oluşturanlar kendi elleriyle virüsü besliyor.

Başakşehir şehir hastanemizin açılışını Japoya Başbakanı Şinzo Abe'yle 21 Mayıs'ta yapacağız.

Çay toplamak için bahçelerine gideceklere E-Devlet'te özel izin bölümü açılacak.

Kurallara riayet ederek gösterdikleri sabır ve fedakarlık için vatandaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum.

Mücbir sebebe dayalı olarak 6 ay süreyle ertelediğimiz SSK ve Bağ-Kur primi ödemelerinin tutarı 40 milyar lirayı buldu. Salgın sonrası siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden şekillenecek küresel sistemde ülkemizi daha avantajlı bir konuma getirmeyi hedefliyoruz.

Sosyal koruma kalkanını daha da güçlendireceğiz. 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacaktır.

Türkiye'nin salgın krizini yönetmedeki başarısı başta bilim adamları olmak üzere herkesin ilgisini çekmiş durumdadır.

Noterlerde normal çalışma düzenine geçilmesini sağlıyoruz.

Yaşlılar, 17 Mayıs Pazar günü 11.00-17.00, 20 yaş altı da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

Mayıs ayı işsizlik ödemelerini öne çektik. Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.

Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz.

2020 yıl yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...