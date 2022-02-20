Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'ta gerçekleşecek

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışının gelen talepler üzerine 18 Mart'ta gerçekleşeceğini duyurdu.

Haberler 20.02.2022 - 11:30 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 11:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'ta gerçekleşecek

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını vatandaşların talebi üzerine Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Planlanandan bir buçuk yıl evvel tamamladığımız, bir an evvel milletimizin hizmetine sunmak için 26 Şubat'ta açmayı planladığımız 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışını vatandaşlarımızın talebi üzerine Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümünde, 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık" açıklamasını yaptı. 

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