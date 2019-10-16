Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ekim'de Soçi'ye gidiyor
NTV Haber, Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı ziyaretin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Ekim'de Soçi'de Rusya lideri Putin'le görüşecek.
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak.