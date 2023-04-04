SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 14. Geleneksel AK Parti Büyükelçiler İftar Programı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

Yaralarını sarmasına destek verdiğimiz hiçbir dostumuz bizi yalnız bırakmadı. Çok ağır bedeller ödesek de küllerimizden yeniden doğmayı başardık. 85 milyon olarak yaralarımızı hızla sarıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız neticelenmek üzere. Çadırların yerini konteyner kentler alıyor. En kısa zamanda konteynerleri 100 bine çıkaracağız. Kalıcı konutların da inşasına başladık. 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Bunlardan 40 bin 761'inin temelini attık. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yılda 319 bin konut ve köy evini yapacağız. Tüm sözlerimizi tuttuğumuz gibi bunu da başaracağız.



14 MAYIS SEÇİMLERİ

Deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. Biz milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz. 14 Mayıs'ta milletimin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın cemresi sadece gönüllere değil sandığa da düşmüştür.

Vatandaşlarımızın iradelerini sandığa özgürce katılmaları için sizlerin desteklerini bekliyoruz. Bölücü örgütlerin zorbalıkla seçimlere gölge düşürmesine müsaade etmesine izin vermeyin.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Ülkemizin çıkarlarını cesaretle savunurken, komşularımızda yaşanan trajedilere sırtımızı dönmüyoruz.Türkiye, ilk günden itibaren Rusya-Ukrayna arasındaki krize çözüm üretme gayretinde oldu. Biliyorsunuz savaşın başından bu yana Sayın Zelenski ve Putin'le her hafta görüşüyoruz. Çatışmaların sona ermesi için çaba gösteriyoruz. Adil bir barışın mümkün olduğuna inanıyorum.Tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin önüne geçtik.

TERÖRLE MÜCADELE



Terörü insanlığın gündeminden çıkarmak temel vazifelerimiz arasındadır. Terörün her türlüsüne karşı ayrım yapmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Kelime oyunlarıyla, diplomatik ve askeri cambazlıklarla bölücü terör örgütünü palazlandırma girişimlerini biliyor, tek tek takip ediyoruz. Nasıl ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına rıza göstermediysek yeni teşebbüslere de kesinlikle izin vermeyeceğiz.

KUR'AN-I KERİM PROVOKASYONLARI

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına kadar varan menfur girişimler hiçbir şekilde kabul edilemez, mazur görülemez. Yaklaşık 2 milyar insanı rencide etmekle kalmayıp öfkeye sürükleyen bu alçaklıklara artık son verilmesi gerekiyor. Bu, açık ve net bir nefret suçudur.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...