SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 80 bin İdlibli kardeşimiz sınırımıza doğru göçe başladı

Son dakika haberi! Cumnhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz

Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır.

Batılı zengin ülkelere mülteci sorunundan daha fazla kaçmalarının mümkün olmadığını söylemeyi sürdüreceğiz.

80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır.

Ekonomik bağımsızlığımızı perçinledikçe, İslam dünyasıyla ilgilendikçe içeriden ve dışarıdan saldırıya maruz kalıyoruz."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...