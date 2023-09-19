SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu: Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta PBS televizyonundan Amna Nawaz'ın sorularını yanıtladı.

Röportajın kısa bir bölümü PBS'in sosyal medya hesabından yayınlandı.

Yayınlanan bölümde Erdoğan'a Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi soruldu. Erdoğan, Tahıl Koridorunun şu an sekteye uğradığını ancak Putin'e olan inancının hala devam ettiğini ve önümüzdeki günlerde bir milyon ton tahıl sevkiyatının başlayacağını söyledi.

Ardından Erdoğan'a Rusya'ya güvenilip güvenilmeyeceği soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. Bizi 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorlar. Şu anda Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum." açıklamasını yaptı.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİK SÜRECİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de soruldu. Erdoğan, "İsveç verdiği sözleri tutmalı, yasa ve mevzuat değişikliği yetmez." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'NİN TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞI



ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasıyla ilişkilendirmemesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Bu iki konunun birbiriyle bağlantılı olmaması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.