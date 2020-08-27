SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

Anadolu Ajansı 27.08.2020 - 00:35 | Son Güncelleme : 27.08.2020 - 00:38

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığı yaratan tarafın Türkiye olmadığını hatırlatarak, Türkiye'nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını vurguladı.

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