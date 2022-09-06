SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bosna Hersek'le ticarette 1 milyar dolar hedefi

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek-Türkiye İş Forumu'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Çatışmaların gerginliklerin hiçbir tarafa faydası olmayacağını görüyoruz.

Bosna Hersek ile ticaretimizin geliştirilme potansiyeli olduğunu görüyoruz.

2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz.

Her alanda Bosna Hersek'in yanında olacağımızın altını çiziyorum.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...