SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bosna Hersek'le ticarette 1 milyar dolar hedefi

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Bosna Hersek İş Forumu'nda konuştu. Erdoğan, "Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz" dedi.

Haberler 06.09.2022 - 20:52 | Son Güncelleme : 06.09.2022 - 21:07

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bosna Hersek'le ticarette 1 milyar dolar hedefi

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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temasları kapsamında geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Bosna Hersek- İş Forumu'na katıldı. 

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ile 2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Çatışmaların gerginliklerin hiçbir tarafa faydası olmayacağını görüyoruz. 

Bosna Hersek ile ticaretimizin geliştirilme potansiyeli olduğunu görüyoruz.

2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz.

Her alanda Bosna Hersek'in yanında olacağımızın altını çiziyorum.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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