SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acil destek kredisi programını devreye alıyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ELAZIĞ VE MALATYA'YI VURAN DEPREM

"KOSGEB'den acil destek kredisi programını devreye alıyoruz. İşletme başına 24 ay vadeli 100 bin liraya kadar kredi verilecek. KOSGEB'e olan borçları 2020 yılı sonuna kadar erteliyoruz. Belediyeler ruhsat verirken daha dikkatli olmalı."

OLASI İSTANBUL DEPREMİ

"Kentsel dönüşüme direnen vatandaşlar var."



LİBYA'DA ATEŞKESİN GELECEĞİ

"Hafter'in çok çirkin girişimleri var, takip ediyoruz. Hafter Libya'da aynen bir çöl ağası gibi. Sürecin Serrac'dan yana gelişeceğine inanıyorum. Merkel'e "Hafter bir yalancı ve siz bu yalancıyı şımartıyorsunuz" dedim. Wagner'in parasını Abu Dabi ödüyor. Hafter üzerinden bir şey devşirmeye çalışana fırsat yok."

AB İLE İLİŞKİLER

"AB'de insaf yok, vicdan yok, adil değiller. Şu an sabır modundayız ama nereye kadar devam ederiz Allah bilir."

AB İLE DÖRTLÜ SURİYE ZİRVESİ

"Şubat'ta planlamıştık ama Mart'a sarkabilir."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...