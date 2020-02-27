SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında konuşuyor.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Burada geleceğin siyasetçileri yetişecek. Van'daki 18 yaşındaki öğrenciyle Kütahya'daki 70 yaşındaki çiftçi siyaset akademisinde buluşacak. AK Parti ve siyaset akademisinin kapısı herkese açıktır. Derdi millet ve ülke olan kardeşlerimiz bu çatının altında yer alacaktır. AK Parti Gençlik Kollarından bugün her düzey mevkide siyasetçimiz var. İlk defa siyaset akademisiyle bu çatıya giren bugün her seviyede sorumluluk alan bir sürü insan var. Bu durum AK Parti'nin kendisinin bir siyaset okulu haline geldiğini göstermiştir."

"Ne kadar vatandaşımız siyasette aktif halde katılırsa siyaset o kadar kaliteli hale kalır. AK Parti'nin üye sayısının on buçuk milyona yakın olması gurur kaynağımızdır. Ülkemizde bilişnçli bir şekilde siyasetin ve siyestçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanya yürütülüyor."

"İstanbul'da bir aylık kampanyanın testini yapalım istedik. Ocak ayında ne kadar üye yapıldı? Bir ayda 45 bin üye yaptık. Fatma Betül Sayan Hanfendi ile klasörleri rastgele açtık. Telefonlarla aradık. Bir tane boş yoktu. Hepsi üye olduğunu biliyordu. Bütün illerde aynı şeyi devam ettireceğiz. Arakadaşımızın hepsi bu çalışmalara devam dönem. Önümüzdeki dönem siyaset akademileriyle daha çok üye kazanacağız."

"Değerli arkadaşlarım, insan fani bir varlık olduğuna göre siyaset de gelip geçici bir uğraştır. Siyasetti makamlar orada bulunmak için değil en doğru ve hayırlı hizmetleri sunmak için vardır. Ben bu koltuğa oturdum buradan kalkmayacağım diye bir şey yok. Sen de gelip geçicisin. Bu aralar Bay Kemal'in ağzından bir şeyler çıkıyor. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Siz tek partili dönemden beri aynı şeyi söylüyorsunuz. Bu millete çok zulüm ettiniz, çok çektirdiniz. Bu millet sizi bir daha seçmez. Tarih boyunca nice şan şöhret sahipleri gelip gitmiştir. Hüsnü Mübarek ne oldu, öldü. Bir zamanlar neydi? Şimdi ne oldu. İnsanlardan sadee geriye yaptıkları kalır.

Siyasetteki makamlar milletin emaneti gerçeği olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu hassasiyeti yüreğinde hissetmeyen kişiden siyasetçi olmaz."

"Biz 18 senedir çalışıyoruz. Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerle donattık. Elhamdülilah eserimizin olmadığı il yok. Yaptıklarımızın onlarla mukayesesi kabul edilemez bilir. Şurada 18 senede 23 bin km yol yaptık. Onların onlarca yılda yapmadığını yaptık. Şu anda üniversitenin olmadığı il yok. Hakkkarili bir öğrenci üniversiteye gidiyor. Bizim öğrencilik yıllarımızda on öğrenciden bir tanesi üniversiteye giriyordu, şimdi onda on."

"Yüzünüzden tatlılık, gölünüzden cömertlik eksik olmadığı sürece, sınırlarınız Allah'ın emirleri ve milleti,n beklentileridir. Milli iradeyi hiçe sayarsanız, haramı helali umursamazsanız, halkın ve hakkın rızasına nail olamazsınız. Bizim milletimiz bunun ayrımı çok iyi yapar. Kibir kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır. Buraya saplandığınızda artık iflah olmanız mümkün değildir."

"Adaleti gözetirseniz siyaseten küçülmez tam aksine büyürsünüz."

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