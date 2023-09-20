SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha yineledi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Erdoğan, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e, 'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.

İki lider, görüşmede iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel konularla ilgili de görüş alışverişinde bulundu.

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