SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü

SON DAKİKA HABERİ: Libya ve Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Anadolu Ajansı 22.07.2020 - 00:24 | Son Güncelleme : 22.07.2020 - 00:38

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Libya ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Erdoğan ve Merkel, Covid-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.

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