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SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerimiz deprem bölgesinde fedakarca çalıştı

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı İnsani Yardım Tugayı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Gündeminde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Asker kışladan geç çıkarıldı." eleştirileri vardı. Deprem sonrası İnsani Yardım Tugayı başta olmak üzere bir çok birliğin bölgeye sevk edildiğini belirten Erdoğan, "Her ne kadar birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları çok iyi biliyoruz. " dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerimiz deprem bölgesinde fedakarca çalıştı
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı İnsani Yardım Tugayı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından "Asker kışladan geç çıkarıldı" eleştirilerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı, "6 Şubat depremlerinde sadece 3 saat içerisinde felaket bölgesine hareket için hazır hale gelen bu tugayımıza bağlı doğal afetler kurtarma taburu onlarca canımızı enkazın altından kurtarmıştır. Ayrıca bölgedeki askeri birliklerle diğer yerlerden görevlendirilen askeri birliklerimizin de deprem çalışmalarına çok önemli katkısı olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal afetlere karşı çevre ile uyumlu yapılaşmanın önemine de dikkat çekerek şöyle konuştu;

"Tabiatın kendi işleyişine saygılı bir hayat nizamı kurmazsanız bir gün gelir tabiat hakkı olanı alır götürür. Depreme dayanıksız bina yaparsanız ilk büyük sallantıda yıkılır. Dere yatağına bina inşa ederseniz ilk büyük yağışta sele kapılır."

Savunma sanayisinde yaşanan gelişmelere de değinen Erdoğan, bu alanda yapılan atılımların terörle mücadeleye olan olumlu etkisine de değindi.

Erdoğan, "Geçmişte kendi sınırlarımız içindeki terör saldırılarıyla bile baş etmekte zorlanırken bugün güney sınırlarımızda ve daha ötesinde dünyaya parmak ısırtan harekatlar icra ediyoruz. Nerede bir terörist varsa tepelerine biniyor. İnlerini başlarına geçiriyoruz." diye konuştu.

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