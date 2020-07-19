SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

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Cumhrubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne geçti.

Camiide incelemelerde bulunan Erdoğan, yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında da yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, Ayasofya çıkışı Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşları selamlayıp sohbet etti.

Cumhurbaşkanı'na ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş eşlik etti.